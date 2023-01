Amerikaanse bondscoach Berhalter geeft geweld van 31 jaar geleden toe, na chantage

Gregg Berhalter heeft een opmerkelijk statement afgegeven. De bondscoach van het Amerikaanse voetbalteam op het WK in Qatar zegt in een verklaring dat hij zijn huidige vrouw Rosalind tegen haar benen schopte tijdens een ruzie 31 jaar geleden. Ze waren toen als studenten aan het daten. In de verklaring schrijft Berhalter dat hij tijdens het WK gechanteerd is: "Ze hadden informatie over mij die me zou neerhalen".

Zijn vrouw en hij willen nu "de waarheid delen" over wat er in 1991 is gebeurd tussen hen. Hij zegt dat Rosalind en hij vier maanden een relatie hadden en ruzie kregen in een plaatselijke bar. De "verhitte discussie ging buiten door", schrijft Berhalter. "Het werd fysiek en ik schopte haar tegen de benen."