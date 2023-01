Brinkman is klaar met Mars en mikt nu op Parijs: 'Hardlopen is opeens mijn werk'

Ze kwam als een komeet. En liep alle records aan diggelen. De opmars van marathonloopster Nienke Brinkman kwam onverwacht en snel. Zo snel, dat de verwachtingen van de buitenwacht haar amper konden bijhouden. "In sommige interviews lijkt het alsof ik mijn hele leven op de bank heb gehangen en er opeens stond", reageert Brinkman in de radio-uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. "Maar ik heb altijd veel gesport en onbewust misschien altijd al veel getraind. Voor jullie was ik er misschien opeens, voor mij was het wel een logisch gevolg." Planeet Mars Het verhaal van Brinkman is bekend. Ze hockeyde op hoog niveau, maar de absolute top zat er niet in. Daarop besloot ze zich te storten op de ruimte. Letterlijk. Ze studeerde geofysica in Amsterdam, Delft en Aken en vertrok daarna naar Zürich voor haar promotie. Haar onderwerp: de planeet Mars. Tijdens de coronapandemie dook ze zelf opeens op als hardloopster, van de taaiste soort. Het begon in 2021 met een overwinning in de Zermatt-marathon, een loodzware hardloopwedstrijd op de flanken van de Matterhorn over onverharde paden. In haar volgende prestigieuze trailrunning-wedstrijd werd ze tweede.

Nienke Brinkman op weg naar de zege in de trailrunning-wedstrijd Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia in mei 2022. - AFP

Daardoor mocht ze meedoen aan de Golden Trail World Series, tussen de beste trailrunners ter wereld. En ook daar stond ze meer dan haar mannetje. Ondanks dat ze pas halverwege instapte, eindigde Brinkman als tweede in het eindklassement.

Record in tweede marathon Op 5 december 2021 liep ze haar eerste marathon op de weg in Valencia. Haar tijd (2.26,34) was meteen de derde ooit gelopen door ene Nederlandse. In maart 2022 werd ze Zwitsers kampioen halve marathon. En in april werd ze tweede in de marathon van Rotterdam en verpulverde ze met 2.22,51 het Nederlands record.

In de zomer werd ze ook nog eens derde bij de Europese kampioenschappen in München. Waar houdt het op? "Ik moet er thuis ook een beetje om lachen, want het overkomt me allemaal ook wel een beetje. Ik merk nu ook dat druk een factor wordt. Ik kan me niet meer achterin het veld verstoppen, word van tevoren aangekondigd. En daar moet ik echt wel even aan wennen. Ik wil het doen omdat ik het superleuk vind, niet omdat het moet." Beroep: hardloopster Je zou de 29-jarige Brinkman een zij-instromer in de topsport kunnen noemen. Dat maakt haar doorbraak zo indrukwekkend, zeker als je bedenkt dat ze haar kilometers afwerkte naast haar promotietraject. Daar is nu verandering in gekomen. "Ik ben op 9 december afgestudeerd", vertelt Brinkman trots. "Sindsdien is hardlopen mijn werk en ga ik naar buiten om te rennen. Maar het voelt niet als werk." De meeste van haar concurrenten lopen al sinds hun jeugd op de baan of de weg. Voor Brinkman is de volle focus op het hardlopen relatief nieuw. Kan dat mogelijk in haar nadeel gaan werken? "Ik weet niet hoe lang ik kan doorgaan. Misschien is dat voor mij minder lang dan voor anderen. Maar als ik een carrière van tien jaar heb, dan ben ik gelukkig. Tot mijn 38ste? Ik denk het wel." Dat is voor later. Voorlopig kijkt ze als professioneel hardloopster niet verder vooruit dan 11 augustus 2024. Dan is namelijk de olympische marathon voor vrouwen. "Plaatsing voor de Olympische Spelen is echt het doel. Ik heb al vaak het filmpje gekeken van die route, met zo'n leuk muziekje."

A spectacular, demanding, and unprecedented race!

Discover the official route of the #Paris2024 Olympic marathon 🔥

-

Spectaculaire, exigeant, inspirant, voici le parcours du Marathon Olympique de #Paris2024 pic.twitter.com/kLshJ4fTFG — Paris 2024 (@Paris2024) October 5, 2022