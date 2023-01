Getuige: 'verdachte Peter R. de Vries-moord sprak over ontvoering Rutte'

Een getuige in het proces over de moord op Peter R. de Vries zegt dat de verdachten ook plannen hadden om premier Rutte te ontvoeren. Dat schrijft NU.nl, dat een verklaring van deze getuige heeft ingezien.

De verklaringen van de beschermde getuige, die aangeduid wordt onder zijn schuilnaam Eddy, spelen een belangrijke rol in het proces. 'Eddy' zegt dat hij van Krystian M., een van de hoofdverdachten in de zaak, heeft gehoord dat er vlak na de aanslag op De Vries ook plannen waren om Rutte te ontvoeren.

M. wordt verdacht van het organiseren van de moord op de misdaadverslaggever. Het Openbaar Ministerie denkt dat ook Ridouan Taghi daarbij betrokken was.

"Oom" stuurde plannen aan

'Eddy' was bevriend met M. maar zou volgens NU.nl uit gewetensnood naar de politie zijn gestapt. M. zou tegen hem hebben gezegd dat "die mensen" achter de moord "echt sterk zijn" en dat "ze ook de premier wilden ontvoeren", staat in de getuigenverklaring. Met "die mensen" verwees M. naar "oom", volgens 'Eddy'.

M. heeft nooit duidelijk gemaakt wie deze oom is, maar hij zou wel hebben gezegd dat het degene is die achter de moorden op de broer en de advocaat van kroongetuige Nabil B. zit. Taghi dus, in de ogen van 'Eddy'.

Twee maanden na de aanslag op De Vries, in juli 2021, werd premier Rutte extra beveiligd vanwege een dreiging aan zijn adres. In september vorig jaar werd de beveiliging opnieuw opgeschroefd. Of de verklaringen van 'Eddy' daar een rol in hebben gespeeld, is niet duidelijk.