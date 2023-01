ProRail: in 2022 meeste overlast in jaren voor treinreizigers

Treinreizigers kregen het afgelopen jaar vaker te maken met treinuitval en vertragingen dan in jaren het geval was. Dat blijkt uit cijfers van ProRail over de prestaties over het jaar 2022.

Er vielen meer treinen uit dan in 2021 en op sommige dagen stond meer dan 10 procent van het treinverkeer stil. De meeste problemen werden veroorzaakt door aanrijdingen, weersomstandigheden, problemen in het storingssysteem en het personeelstekort.

Spoorwegbeheerder ProRail houdt ook de 'reizigerspunctualiteit' bij, dat wil zeggen hoeveel treinen er op de geplande tijd vertrekken. Ook deze cijfers vielen tegen ten opzichte van het jaar ervoor: in 2022 reed bijna 10 procent van de treinen met een vertraging van minstens 5 minuten.

Door stakingen werden treinreizen op verschillende dagen in het jaar onderbroken, waarbij de regionale staking op 9 september voor de meeste problemen zorgde: toen reden er in het hele land geen NS-treinen.