Ten Hag houdt rekening met zware blessure Van de Beek: 'Ziet er niet goed uit...'

Het is lang niet zijn eerste blessure sinds zijn overstap van Ajax naar Manchester United in 2020. Sinds hij in Engeland speelt heeft hij al zes blessures gehad die hem langer dan twee weken aan de kant hielden.

In zijn tijd bij het eerste van Ajax, die ongeveer vierenhalf jaar duurde, raakte hij maar twee keer geblesseerd. Tussen oktober 2016 en maart 2020 miste hij maar twee eredivisiewedstrijden voor Ajax. Dit was in september 2019. In de seizoenen 2017-2018 en 2018-2019 kwam hij in elk competitieduel in actie.

De blessures die Van de Beek na 2020 kreeg, kwamen ook steeds op cruciale momenten. De negentienvoudig international moest het EK van vorig jaar aan zich voorbij laten gaan vanwege een liesblessure.

Cruciale momenten

Omdat Van de Beek in zijn eerste jaren bij Manchester United niet het vertrouwen genoot van trainers Ole Gunnar Solskjaer en Ralf Rangnick maakte hij vorig jaar op huurbasis de overstap naar Everton. Daar kreeg hij wel vertrouwen en begon hij sterk. Zo maakte hij onder meer een doelpunt.

In Liverpool sloeg het noodlot ook toe, waardoor hij een groot deel van de tweede seizoenshelft moest missen. In de zomer keerde Van de Beek terug bij United, waar hij Ten Hag, die hij nog kent van Ajax, tegenkwam. Onder hem raakte hij wederom langdurig geblesseerd, maar kreeg hij ook speelminuten. Zeker de laatste tijd.

Bij zijn zesde basisplek in de competitie voor United sinds zijn overstap ging het echter weer mis.