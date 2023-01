Chinese copycats: klonen van huisdieren neemt hoge vlucht in China

Een noviteit was het, in 1996: de geboorte van het schaap Dolly, het eerste gekloonde zoogdier ter wereld. Zo langzamerhand begint klonen gemeengoed te worden, in elk geval in China. "Inmiddels hebben we honderden huisdieren gekloond."

Chinese copycats nieuwe stijl: de jonge katten die rondlopen in het pand van Sinogene in Peking. "Onze eerste gekloonde kat werd geboren in 2019, de eerste gekloonde hond in 2017", vertelt Mi Jidong. Hij is bestuursvoorzitter bij Sinogene, een van de drie bedrijven in de wereld die commercieel huisdieren klonen.

Het bedrijf heeft de wind in de zeilen, al wil Mi geen exacte cijfers geven. "Het aantal huisdieren in China is de afgelopen jaren sowieso snel gegroeid, vooral de hoeveelheid katten", zegt hij. "Ik denk dat het iets te maken heeft met de pandemie." In delen van het land waren lockdowns tot voor kort schering en inslag, niet zelden was thuiswerken de norm. Huisdieren boden troost.

Het Chinese onderzoeksbureau iiMedia schat de groei van de 'huisdiereneconomie' in 2022 op zo'n 25 procent. De waarde zou uitkomen op 267 miljard renminbi, bijna 37 miljard euro.

Steeds vaker laten Chinezen hun hond of kat klonen: