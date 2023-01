AZ wil ook met vrouwenteam naar de top: 'De timing was hartstikke goed'

AZ was in 2007 een van de pioniers in het Nederlands vrouwenvoetbal door samen met vijf andere clubs met de eredivisie voor vrouwen te beginnen. Dat leverde de Alkmaarders drie landstitels op. In 2011 gooide de club het bijltje erbij neer "uit financiële overwegingen".

"De timing was hartstikke goed om er nu in te stappen", zegt Eenhoorn. "VV Alkmaar heeft wel al iets mooi staan, met een vrouwenteam op eredivisieniveau en een academie. Maar we denken daar zelf nog wel het een en ander aan te kunnen toevoegen met de kennis die wij binnenskamers hebben."

Maar tot het zover is, moet er nog wel wat gebeuren. De Alkmaarse profclub neemt de licentie over van VV Alkmaar, dat op dit moment negende staat in Vrouwen Eredivisie. Nu de KNVB het vrouwenvoetbal heeft overgeheveld van de amateurtak naar het betaalde voetbal, verhuizen ook de Alkmaarse vrouwen naar AZ.

Want het is zeker niet zo dat de vrouwen moeten vrezen dat ze bij mogelijke financiële rampspoed opnieuw het veld moeten ruimen. "Volgens mij hebben we recent aardige tegenvallers gehad met het dak en de coronacrisis", zegt Eenhoorn. "Toch kiezen we dit moment om erin te stappen. Ik zou me daar niet al te veel zorgen over maken."

"Het is mooi dat we dadelijk niet alleen jongens en mannen, maar ook meisjes en vrouwen weer een toekomst kunnen bieden bij AZ. En we zijn nu ook in de positie terechtgekomen dat we het kunnen oppakken."

De AZ-directeur benadrukt dat er rustig, stap voor stap naar de organisatie van de aanstaande vrouwentak wordt gekeken. De Alkmaarders voeren daartoe ook geregeld overleg met Feyenoord, dat vorig seizoen zijn entree maakte in de eredivisie van de vrouwen.

Alkmaar of Zaanstad?

Onduidelijk is bijvoorbeeld nog waar de AZ-vrouwen hun wedstrijden gaan spelen. "We gaan ervan uit dat we dat in Alkmaar blijven doen. Maar we hebben wel negen velden liggen in Zaanstad met een mooi trainingscomplex. Ook daar gaan we de komende twee maanden heel organisatorisch naar kijken."

"Als je in het vrouwenvoetbal stapt, weet je dat je daar zeker de eerste jaren een investering in moet doen. Daar lopen we ook niet voor weg", aldus Eenhoorn. "Uiteindelijk wil je ook steun in de regio van stakeholders om het uiteindelijk ook succesvol te laten zijn."

Daarbij staat de opleiding van speelsters hoog in het vaandel, aldus Eenhoorn. "Maar AZ is ook een ambitieuze club. Dus uiteindelijk moet het wel leiden tot prestaties. Alleen, je kan niet meteen van de eerste naar de vijfde verdieping springen. Dus zal het van één naar twee naar drie gaan, en uiteindelijk vijf."