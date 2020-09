D66 presenteert programma: meer windmolens en een gezonde lunch

Meer windenergie, gratis kinderopvang en een gekozen premier. Dat staat in het verkiezingsprogramma van D66 dat later vanmiddag wordt gepresenteerd, maar dat nu al online te vinden is. D66 is de eerste partij die met een programma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart komt.

In het concept-programma (de leden mogen zich er nog over uitspreken en amendementen indienen) komen natuurlijk de klassieke D66-thema's aan bod, met veel aandacht voor onderwijs en cultuur. Zo moet er voor studenten een nieuwe studiebeurs komen "om mbo, hbo en universiteit toegankelijk te houden".

Een treetje jonger moeten leerlingen een "rijke schooldag" krijgen, met onder meer een gezonde lunch. En voor het nog wat jongere segment zou de kinderopvang gratis moeten worden. Ook moet er worden geïnvesteerd in kunst en cultuur. "Dat is extra belangrijk, nu de coronacrisis de sector kwetsbaar heeft gemaakt."

Gekozen premier

Verder willen de sociaal-liberalen toewerken naar een halvering van veestapel, anticonceptie gratis maken, Nederland een voortrekkersrol laten spelen in Europa, het toeslagenstelsel bij de belasting afschaffen, vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers en moeten er één miljoen huizen worden gebouwd "zodat de stille ramp op de woningmarkt stopt".

Wat betreft klimaat streeft de partij ernaar duizenden windmolens op zee te plaatsen, zodat Nederland de grootste Europese windenergieproducent wordt. "En tot 2025 gebruiken we 30 procent minder nieuwe grondstoffen."

Qua democratische vernieuwing haalt D66 de gekozen premier weer van stal. In 2003 probeerde de partij dat al eens voor elkaar te krijgen, en de eerste poging dateert zelfs al uit de jaren 60, toen de partij werd opgericht.

'Ongelijkheid neemt toe'

In het voorwoord van het programma schrijft de kersverse partijleider Sigrid Kaag dat de ongelijkheid in Nederland toeneemt. "Tussen kinderen op scholen in goede en minder goede wijken, tussen werkenden met en zonder vast contract, tussen mensen met hun wortels hier of wortels elders."

Maar met het programma van D66 kan de weg omhoog weer worden ingezet, is het idee. "Daar ben ik van overtuigd", schrijft Kaag. Begin deze maand werd officieel bekend dat ze de nieuwe leider van D66 is. Kaag, nu minister voor Buitenlandse Handel, haalde 96 procent van de stemmen bij de lijsttrekkersverkiezingen.

D66 heeft op dit moment 19 zetels in de Tweede Kamer. In de peilingen staat de partij al een tijd op verlies. In de Peilingwijzer, een gemiddelde van de peilingen van Ipsos, I&O Research en Kantar, staat de partij van Kaag tussen de 11 en 15 zetels.

De Tweede Kamerverkiezingen staan gepland voor 17 maart volgend jaar.