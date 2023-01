De spion die de kou in ging: gastonderzoeker ontmaskerd

De afgelopen jaren is het Noordpoolgebied uitgegroeid tot een geopolitiek krachtenveld: de olie- en gasvoorraden die vrijkomen door het smeltende ijs, worden door meerdere landen geclaimd. De oorlog in Oekraïne zorgt voor nog meer politieke spanning, daarbij worden ook inlichtingenofficieren ingezet. Eerder dit jaar werden er honderden Russische diplomaten uit Europese hoofdsteden gezet. Ze werden verdacht van inlichtingenactiviteiten voor de Russische inlichtingendiensten, ook in Nederland. Ze werkten doorgaans onder hun eigen naam, en onder een diplomatieke dekmantel. De zeventien Russische inlichtingenofficieren die Nederland eind maart uitzette, hielden zich onder andere bezig met het versleutelen van geheime berichten, contraspionage en het verzamelen van technologie voor het Russische leger.

Maar sommige spionnen zijn veel moeilijker te traceren. Ze hebben officieel niets te maken met Rusland, en bedienen zich van een valse naam of nationaliteit. Aan de meest noordelijk gelegen universiteit ter wereld, in het Noorse Troms, hebben ze daar ervaring mee. Meer dan welkom Tot een paar maanden geleden werkte daar een - naar men dacht - Braziliaanse gastonderzoeker met een grote interesse in het poolgebied. Maar hij was niet wie hij zei dat hij was. Tot verbijstering van zijn collega's van het Centrum voor Vredesstudies. Het hoofd van het universitair centrum vluchtte als kind met haar Chileense ouders naar Noorwegen, haar plaatsvervanger is afkomstig uit Pakistan, één onderzoeker heeft een Ethiopische achtergrond; 's werelds meest noordelijk gelegen universiteit is een trekpleister voor academici uit de hele wereld. Dus toen José Assis Giammaria - naar eigen zeggen geboren in een klein Braziliaans dorp in 1984 - zich meldde, was hij meer dan welkom. Alleen: hij was geen Braziliaan. Zijn geboortedatum klopte ook niet. Giammaria heet in werkelijkheid Mikhail Valeryevich Mikushin, en kwam in 1978 ter wereld in het Russische Jekaterinenburg. Afgelopen oktober werd Mikushin gearresteerd. De man die in Troms grote interesse toonde in militaire strategieën in en rond het poolgebied, is volgens de Noorse veiligheidsdienst PST een kolonel bij de Russische militaire inlichtingendienst GRU.

'Illegalen' Giammaria behoort tot een de categorie zogeheten 'illegalen'. Zij leven en werken onder een valse naam en doorgaans onder een andere nationaliteit. Hun opdrachtgevers zijn bereid om vele jaren te investeren in het creëren van een dekmantel. Zo studeerde Giammaria voordat hij naar Noorwegen kwam daadwerkelijk 'strategische studies' aan een prestigieuze universiteit in het Canadese Calgary. Die universiteit zorgde -nietsvermoedend - voor goede referenties, waarna hij in Noorwegen aan de slag kon.

Het fenomeen 'illegalen' kreeg bekendheid door de populaire Amerikaanse tv-serie The Americans, waarin een Russisch spionnenkoppel zich voordoet als een doodeenvoudig Amerikaans gezin in een buitenwijk van Washington. De bedenkers hadden zich laten inspireren door de ontmaskering van een Russisch spionagenetwerk in de VS in 2010. Daarbij pakte de FBI tien spionnen op, die later op het vliegveld van Wenen werden geruild tegen vier Russen die voor het Westen gespioneerd hadden. De bekendste van het tiental is de roodharige Anna Chapman, in Rusland inmiddels een bekende influencer en propagandist van Poetins oorlog.

Behalve Mikushin liepen afgelopen jaar nog twee Russische 'illegalen' tegen de lamp. Deze zomer maakte de AIVD de aanhouding van Sergej Cherkasov bekend, een GRU-medewerker die op het punt stond aan een stage bij het Internationaal Strafhof in Den Haag te beginnen. Hij had een Braziliaanse dekmantel en zit momenteel vast in Rio de Janeiro. En onderzoekscollectief Bellingcat onthulde het bestaan van Olga Kolobova, die als Peruviaanse 'socialite' en juwelenontwerpster tot NAVO-kringen in Napels was doorgedrongen. Dekmantels Christo Grozev, die Russische spionage onderzoekt voor Bellingcat: "Rusland, en hiervoor de Sovjet-Unie, creëert al decennia dekmantels in Latijns-Amerika, dat is sinds de jaren zeventig traditie. De KGB had er vroeger zelfs nep-priesters rondlopen, die in allerlei dorpen namen van overledenen noteerden. Namen die dan weer op nep-geboortecertificaten verschenen, om iemands verzonnen biografie zo geloofwaardig mogelijk te maken." De vraag blijft wat Mikushin precies in Noorwegen deed. Inlichtingendienst PST verdenkt hem van "ernstige spionage", een vergrijp waarop een straf van tien jaar staat. Sinds het begin van de Oekraïne-oorlog is Noorwegen extra alert op spionage uit Rusland, waarmee het een grens van zo'n tweehonderd kilometer deelt. Afgelopen najaar pakte Noorwegen zeven Russen op omdat ze met een drone vlogen op plekken waar dat niet mocht. Het Kremlin sprak van "anti-Russische hysterie", en er lijkt geen bewijs te zijn dat de Russen kwaad in de zin hadden.