Acteurs uit Romeo and Juliet eisen honderden miljoenen vanwege naaktscène

De twee hoofdrolspelers van de film Romeo and Juliet uit 1968 klagen filmstudio Paramount Pictures aan vanwege een naaktscène. De acteurs, Olivia Hussey en Leonard Whiting, waren destijds 15 en 16 jaar. Ze eisen nu ruim 500 miljoen dollar omdat ze naar eigen zeggen zijn misleid.

Regisseur Franco Zeffirelli, die overleed in 2019, zou hun hebben verteld dat ze huidkleurig ondergoed zouden dragen tijdens de scène. Maar op de dag van het filmen zouden ze te horen hebben gekregen dat ze op hun lichaam alleen make-up zouden krijgen. Ook kregen ze naar eigen zeggen te horen dat de camera zo stond opgesteld dat er geen naakt te zien zou zijn.

Dat in de film uiteindelijk toch een naaktscène zat, gaat volgens de twee in tegen lokale en federale wetten tegen kindermisbruik. De acteurs zeggen in de aanklacht dat ze zich gedwongen voelden uit de kleren te gaan; de film zou anders mislukken, was de boodschap.

Carrière geschaad

Hussey en Whiting zeggen dat ze vanwege de gebeurtenissen jarenlang emotioneel hebben geleden. Ook zou hun carrière erdoor zijn geschaad. Bij het bepalen van de schadevergoeding wijzen de twee ook op het grote succes die de film had.

Opvallend is dat Hussey, nu 71 jaar, de naaktscène in 2018 nog verdedigde in gesprek met het blad Variety. Zeffirelli zou de scène smaakvol hebben neergezet. Bovendien zou het naakt nodig zijn geweest voor de film.

Paramount heeft voor zover bekend nog niet gereageerd op de eis.