Rusland: telefoons militairen oorzaak van grote Oekraïense raketaanval

Het gebruik van mobiele telefoons door Russische militairen was de belangrijkste oorzaak van de Oekraïense raketaanval op een gebouw met Russische troepen, zegt het Russische ministerie van Defensie. Door de signalen van de telefoons kon Oekraïne de locatie achterhalen.

Het dodental van de aanval is door het Russische ministerie van Defensie naar boven bijgesteld en staat nu op 89. Eerder werd gesproken van 63 dodelijke slachtoffers.

De aanval was rond de jaarwisseling op de Oekraïense stad Makijivka, in de door Rusland bezette regio Donetsk. Doelwit was een school die werd gebruikt als verblijf voor Russische militairen. Mogelijk lag er ook munitie opgeslagen. Oekraïne claimde dat er 400 militairen waren gedood en 300 gewond waren geraakt.

Mobiele telefoons

"De belangrijkste oorzaak van de aanval was het inschakelen en het massale gebruik van mobiele telefoons", meldt het Russische ministerie van Defensie, dat toevoegt dat dat tegen de regels is.

De geruchten over hoe Oekraïne de locatie had achterhaald gingen al rond in Rusland en werden door prominente voorstanders van de invasie met ongeloof ontvangen. Ook uitten bloggers kritiek op de legertop, ze vroegen zich af hoe het kon dat er zo veel militairen op een plaats bij elkaar zaten.

Op deze beelden zijn resten van het schoolgebouw te zien: