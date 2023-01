Chasboelatov, parlementsvoorzitter die zich tegen Jeltsin keerde, overleden

Roeslan Chasboelatov, enige jaren de tweede man van Rusland en de Sovjet-Unie, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd kort voor de instorting van de Sovjet-Unie voorzitter van het parlement en was aanvankelijk een bondgenoot van Boris Jeltsin.

Chasboelatov werd in 1991 voorzitter van het parlement en in augustus van dat jaar verzette hij zich samen met Jeltsin tegen coupplegers die wilden voorkomen dat de Sovjet-Unie zou verdwijnen.

In december van dat jaar viel het doek voor de Sovjet-Unie, dat toen al jaren in ontbinding was. Michail Gorbatsjov trad op 26 december af als leider van de Sovjet-Unie. Daarna verslechterden de banden tussen Chasboelatov en Jeltsin, de eerste president van de Russische Federatie, onder meer vanwege economische en staatsrechtelijke verschillen van inzicht.

Vuurgevechten

In september 1993, ruim anderhalf jaar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, stelde Chasboelatov als parlementsvoorzitter samen met vicepresident Aleksandr Roetskoj het leiderschap van Jeltsin ter discussie. Zij kregen steun van duizenden mensen die de straat op gingen, maar Jeltsin sloeg terug door het parlement te ontbinden.

Het leidde begin oktober tot een gewelddadige crisis, met aanhangers van het parlement die probeerden het gebouw van de staatstelevisie in Moskou te bestormen.

Er braken vuurgevechten uit en Jeltsin gaf opdracht om met tanks het Witte Huis, waar het Russische parlement zetelde, te beschieten. Honderden parlementariërs die zich er hadden verschanst werden opgepakt. Ook Chasboelatov werd gearresteerd, net als veel betogers.

Amnestie

Hij zou niet lang vastzitten. In februari 1994 kwam Chasboelatov vrij onder een amnestieregeling. Daarna verdween hij definitief van het politieke toneel; hij zou zich ook niet meer mengen in politieke discussies.

Chasboelatov, een etnische Tsjetsjeen, wordt naar verluidt begraven in zijn geboortedorp ten noorden van de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny.