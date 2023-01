Van Gerwen na nederlaag in WK-finale: 'Ik ben er heel ziek van'

"Ik heb een fantastisch toernooi gespeeld, alleen in de finale heb ik mijzelf te kort gedaan. Het is niet anders, ik ben er heel ziek van."

Smith was op zijn beurt uiteraard in de wolken met zijn eerste wereldtitel, maar had ook opbeurende woorden voor Van Gerwen, die met tranen in zijn ogen Alexandra Palace had verlaten.

"Toen ik vorig jaar verloor van Peter Wright en in 2019 van Michael, moest ik huilen. Ik ben jaloers op hem omdat hij er drie gewonnen heeft."

"Naast Phil Taylor is hij de beste speler die we ooit gehad hebben. Waarschijnlijk staat hij volgend jaar weer in de finale, of het jaar daarop. Hij gaat zeker zijn vierde en vijfde wereldtitel pakken."

Op de vraag of het komende jaar in het teken gaat staan van een rivaliteit tussen de twee antwoordde Smith nuchter: "Ik hoop van niet. Ik wil gewoon lekker spelen. Ik wil mijzelf testen tegen de beste spelers. Maar je gaat nog wel wat finales tussen ons zien het komende jaar."

Bekijk hier de reactie van Smith: