Astronaut Walter Cunningham (90) overleden

De Amerikaanse astronaut Walter Cunningham is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van NASA. Cunningham was de laatste nog levende astronaut van de Apollo 7-missie van NASA.

In 1968 was hij een van de drie astronauten op de eerste succesvolle bemande missie van het Apolloprogramma. Met Apollo 7 werden Cunningham, Walter Schirra en Donn Eisele in een baan om de aarde gebracht. Het was een voorbereidende missie voor de maanlanding die nog geen jaar later met Apollo 11 plaatsvond.

Cunningham was tijdens de missie piloot van de maanlander. De missie duurde elf dagen, waarin de astronauten onder meer de taak hadden om live televisie-uitzendingen naar aarde te stralen. De astronauten wonnen voor hun uitzendingen een Emmy-award.

Enige missie

Vorig jaar zei Cunningham in een interview dat hij aanvankelijk piloot wilde worden en geen carrière als astronaut ambieerde. "Toen ik klein was, wisten we niet eens dat er astronauten bestonden."

De Apollo 7-missie was de enige missie die Cunningham als astronaut uitvoerde. Daarna werkte hij als ingenieur, radiopresentator en spreker.