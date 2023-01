Arsenal blijft op 0-0 steken tegen Newcastle, Van de Beek valt uit bij winnend United

De Gunners waren nog een keer dicht bij een goal via Eddie Nketiah, maar doelman Nick Pope bezorgde Newcastle het zwaarbevochten punt.

Na rust voerde Arsenal de druk langzaam maar zeker opnieuw op en bleek Newcastle een expert in het rekken van de tijd. De gemoederen liepen daarbij geregeld hoog op en er werden liefst negen gele kaarten uitgedeeld.

Aan de hand van aanvoerder Martin Ødegaard en Bukayo Saka begon de thuisploeg furieus en de 1-0 leek slechts een kwestie van tijd. Maar gaandeweg de eerste helft wist het dit seizoen zo verrassend presterende Newcastle, met Sven Botman in de basis, zich steeds beter te weren.

Arsenal heeft pas voor de vierde keer dit seizoen punten laten liggen in de Premier League. In de topper op eigen grond tegen nummer drie Newcastle United kwam de koploper na vijf overwinningen op rij niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

Manchester United wint, blessure Van de Beek

Door dat punt bleef Newcastle in de stand nog net Manchester United voor. De ploeg van trainer Erik ten Hag boekte thuis een simpele 3-0 zege op Bournemouth.

United had geen kind aan de nummer 15 van Engeland. Casemiro opende de score met een zeer beheerste volley en na een aanval over vele schijven maakte Luke Shaw er 2-0 van. In de slotfase bereidde de uitblinkende linksback met een mooie pass de 3-0 van Marcus Rashford voor.