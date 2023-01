Gemeenschappelijke EU-aanpak 'China-vluchten' stap dichterbij

De EU-landen lijken toch gezamenlijk te willen optrekken bij het instellen van reisbeperkingen voor passagiers uit China. De voorbije weken stelden verschillende landen al restricties in voor reizigers uit China, nu het coronavirus daar in alle hevigheid is opgelaaid. De komende dag praten hoge ambtenaren uit de lidstaten over gemeenschappelijke maatregelen.

Een grote meerderheid van de lidstaten is voor in ieder geval drie maatregelen, zo bleek de afgelopen dag uit vooroverleg. Zo willen ze dat passagiers op vluchten uit China voor vertrek verplicht op het virus worden getest, een maatregel die diverse Europese landen al hebben genomen.

Daarnaast wil een meerderheid van de landen werken aan een mondkapjesadvies voor vluchten uit China. Het rioolwateronderzoek moet daarnaast worden opgeschaald. De Verenigde Staten maakten recentelijk al bekend meer van zulk onderzoek te gaan doen. Het onderzoeken van riooldeeltjes geeft inzicht in de varianten die rondgaan. Nieuwe varianten kunnen er tijdig mee worden opgespoord.

Gratis zelftest op Schiphol

Vorige week hadden de lidstaten ook al een bijeenkomst over een gezamenlijke aanpak, maar daar kwam niets concreets uit. EU-landen bepalen overigens zelf hun beleid op het gebied van volksgezondheid en grensbeheer. Onder meer Spanje, Italië en Frankrijk besloten eerder al om zelf maatregelen af te kondigen.

Nederland gaat tot nu toe minder ver. Voor het weekend kondigde minister Kuipers (Volksgezondheid) wel aan dat reizigers vanuit China vanaf 5 januari op Schiphol een gratis zelftest krijgen aangeboden. Ook heeft hij het RIVM gevraagd om het rioolwater rond Schiphol meer te controleren op virusdeeltjes.

Experts in Nederland hebben in Europese context aangegeven dat zij gemeenschappelijke maatregelen niet nodig achten. Maar als als er binnen de lidstaten een meerderheid voor komt, zal Nederland daarmee akkoord gaan, verwachten EU-bronnen.

Vaccinatiegraad hoog genoeg

De Europese evenknie van het RIVM, het ECDC, vindt dat gemeenschappelijke maatregelen niet nodig zijn. De dienst wijst erop dat de vaccinatiegraad in de EU hoog genoeg is en inwoners over het algemeen goed beschermd zijn tegen de varianten die nu in China rondgaan. De Europese Commissie volgt dat advies, maar het is uiteindelijk aan de lidstaten om over een gemeenschappelijke aanpak te beslissen.

De besprekingen volgen op een explosie van besmettingen in China. Na versoepelingen van het extreem strenge coronabeleid raakten daar in korte tijd op grote schaal mensen besmet.

De EU-lidstaten die al maatregelen hebben ingevoerd, willen voorkomen dat eventuele nieuwe varianten met reizigers mee naar Europa komen, zeggen ze. Voor zover bekend gaan in China nu alleen varianten rond die we hier al kennen, hoewel Peking over de uitbraak mondjesmaat informatie vrijgeeft.

De afgelopen dag maakte het ECDC overigens wel bekend dat er vooralsnog geen nieuwe varianten zijn aangetroffen in de data die China beschikbaar heeft gesteld. Het centrum zegt dan ook niet te verwachten dat de toename van de besmettingen in China tot een veranderende epidemiologische situatie in Europa zal leiden.