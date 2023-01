Ondanks extra maatregelen opnieuw rellen tijdens jaarwisseling in Hedel

Ondanks een aantal preventieve maatregelen hebben relschoppers opnieuw een onrustige jaarwisseling veroorzaakt in Hedel. In het Gelderse dorp ten noorden van 's-Hertogenbosch is het al jaren kommer en kwel in de nieuwjaarsnacht.

Om te voorkomen dat het dit jaar weer uit de hand zou lopen, had burgemeester Van Kooten van Maasdriel een waarschuwingsbrief gestuurd aan jongeren die in het verleden overlast veroorzaakten. Ook werden mobiele camera's neergezet en kondigde de burgemeester aan "echt te gaan optreden" tegen relschoppers.

Auto's, bewakingscamera's, brievenbussen en verkeersborden vernield

Raadsleden en inwoners vragen zich bij Omroep Gelderland dan ook af hoe het toch opnieuw kon misgaan: een groep van ongeveer honderd relschoppers richtte veel schade aan en hinderde de brandweer. Er gingen onder meer twee auto's en een caravan in vlammen op. Bewakingscamera's, brievenbussen, verkeersborden en vuilnisbakken werden vernield.

Raadslid Tom van Engelen (D66) zag de onrust op Oudjaarsdag al aankomen en had naar eigen zeggen vooraf informatie gekregen van inwoners over de aanstaande rellen. "Die informatie heb ik allemaal keurig gedeeld met de burgemeester", zegt hij. De burgemeester communiceerde vervolgens dat de situatie beheersbaar was. "Een politieke term, maar ik snap dat mensen dat uiteraard anders ervaren hebben."

'Dit is de laatste keer dat ik hier ben met de jaarwisseling'

Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep angstig te zijn. "Het was bijna oorlog hier, zo erg was het. Het waren geen rotjes, maar bommen. Ik dacht bij mezelf: dit is de laatste keer dat ik hier met de jaarwisseling ben. Ik word hier het huis uit gejaagd."

De burgemeester sprak na de gebeurtenissen van een "zeer verontrustende ontwikkeling" en een "verruwing van de samenleving". Hij pleit voor een landelijk vuurwerkverbod.