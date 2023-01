Cruiseschepen op weg naar Florida redden Cubaanse bootmigranten

Twee Amerikaanse cruiseschepen hebben gisteren in het Caribisch gebied in totaal 24 migranten gered. De mensen zaten in kleine bootjes die ten noorden van Cuba ronddreven.

De bemanning van cruiseschip Celebrity Beyond spotte 's middags in de verte een bootje, waarop de kapitein besloot het enorme schip om te draaien voor een reddingsactie. In een video op Instagram laat de kapitein zien hoe negentien Cubanen aan boord gehaald worden en dekens omgeslagen krijgen.

Karel van Vliet uit Waalwijk was met familieleden aan boord van het cruiseschip en zag de reddingsactie van dichtbij.

"Dat bootje was werkelijk waar ellendig klein", zegt hij tegen de NOS. "Zelfgemaakt, zonder motortje en met zes roeispanen. De zee was ruw met hoge golven, het is een wonder dat ze het overleefd hebben tot bij het schip. Ze zijn heel voorzichtig langszij getrokken."

Van Vliet maakte ook beelden van het bootje: