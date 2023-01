Bankman-Fried zegt onschuldig te zijn in cryptofraudezaak

Sam Bankman-Fried, oprichter van het failliete cryptohandelsplatform FTX, heeft in de rechtbank van New York gezegd dat hij onschuldig is. De voormalige miljardair wordt onder meer verdacht van fraude, samenzwering en het witwassen van geld.

Volgens Reuters kan hij tot 115 jaar gevangenisstraf krijgen als hij wordt veroordeeld. De inhoudelijke behandeling start op 2 oktober.

Eerder verklaarden twee van zijn belangrijkste medewerkers zich schuldig aan oplichting. Het gaat om Caroline Ellison en om Gary Wang. Ellison is de voormalig directeur van Alameda Research, het investeringsbedrijf van Bankman-Fried. Wang is mede-oprichter van FTX.

Bankman-Fried werd medio vorige maand in de Bahama's gearresteerd nadat FTX failliet was gegaan en vervolgens werd hij overgeleverd aan de Verenigde Staten. Bankman-Fried kwam in de VS op borgtocht vrij. Hij betaalde daar 250 miljoen dollar voor.

Cryptomiljardair

FTX, waar gebruikers een cryptorekening konden openen en coins konden verhandelen, werd in november failliet verklaard. Het bedrijf kwam in problemen toen cryptokoersen kelderden en er massaal geld werd opgenomen. Miljarden van klanten die bij het bedrijf waren gestald, bleken te zijn verdwenen. Er lopen verschillende onderzoeken naar FTX.

Bankman-Fried was tot voor kort een van de rijkste cryptozakenlieden ter wereld. Hij woonde met zijn collega's op de Bahama's, waar ook het hoofdkantoor van FTX was gevestigd. De cryptobaas zei eerder veel fouten te hebben gemaakt, en dat hij veel zaken achteraf gezien anders had moeten doen, maar dat hij geen fraude heeft gepleegd. "Ik ben net zo geschrokken van wat er de afgelopen tijd is gebeurd als vele anderen", verklaarde hij.