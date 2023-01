Republikein McCarthy schiet tekort in eerste stemrondes over voorzitterschap Huis

De beoogde kandidaat voor het voorzitterschap van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, heeft in de eerste stemrondes niet genoeg steun gekregen om direct gekozen te worden. De 57-jarige Republikein uit Californië haalde tot twee keer toe 203 van de benodigde 218 stemmen en schiet daarmee tekort om de Democraat Nancy Pelosi op te volgen als voorzitter. Hoewel McCarthy's kansen hiermee niet verkeken zijn - er zijn nog altijd meer stemrondes mogelijk - is zijn verlies wel historisch. De stemming is normaal gesproken een hamerstuk, waarvan de uitslag allang vastligt. De laatste keer dat niemand in de eerste ronde een meerderheid haalde, was in 1923. Toen waren er negen stemrondes nodig. McCarthy is al drie jaar fractieleider van de Republikeinen, die afgelopen november een meerderheid van 222 zetels veroverden in het Huis. Hoewel zijn partij dus genoeg zetels heeft voor de benodigde 218 stemmen, ligt de ultraconservatieve flank van de Republikeinen dwars. Sommige partijgenoten, met name Trump-aanhangers, vinden hem niet conservatief genoeg of te slap. McCarthy hoort de uitslag van de eerste stemming:

De Republikein Kevin McCarthy uit Californië haalde tot twee keer toe 203 van de benodigde 218 stemmen en schiet daarmee tekort om de Democraat Nancy Pelosi op te volgen als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. - NOS

Voorafgaand aan de stemming beloofde McCarthy al dat hij zou strijden om zijn sceptische partijgenoten aan zijn kant te krijgen. Hoe hij dat wil gaan doen, is nog onduidelijk. Eerder deed hij al een concessie aan de dwarsliggende groep Republikeinen. Hij beloofde terug te treden als voorzitter wanneer vijf partijgenoten in het Huis dat willen. Zijn critici willen echter dat hij al vertrekt als er ook maar één Republikeinse afgevaardigde dat van hem eist. Wie het beter doet, is de Democratische voorzitterskandidaat Hakeem Jeffries. Zijn fractie is echter in de minderheid en met 212 stemmen komt hij zes stemmen tekort om de eerste zwarte voorzitter van het Huis te worden.

Senaat en Huis van Afgevaardigden De Senaat en het Huis van Afgevaardigden vormen in de VS samen de wetgevende macht van de federale overheid: het Congres. Beide kamers kunnen onder meer nieuwe wetten voorstellen of bestaande wetten veranderen. Het Huis van Afgevaardigden bestaat uit 435 leden, de Senaat uit 100. De voorzitter van het Huis (speaker) heeft een belangrijke positie in de lijn der opvolging: als de president en vicepresident wegvallen, komt hij of zij in het Witte Huis.