Republikein McCarthy komt tekort in eerste stemrondes over voorzitterschap Huis

De beoogde kandidaat voor het voorzitterschap van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, heeft in de eerste stemrondes niet genoeg steun gekregen om direct gekozen te worden. De 57-jarige Republikein uit Californië haalde tot drie keer toe niet de benodigde 218 stemmen.

In twee rondes stemden 19 partijgenoten tegen McCarthy; in de derde ronde waren dat er zelfs 20. Het is daarmee nog onzeker wie de opvolger wordt van de Democraat Nancy Pelosi. De leden van het Huis besloten om morgen verder te gaan.

Hoewel McCarthy's kansen hiermee niet verkeken zijn - er zijn nog altijd meer stemrondes mogelijk - is zijn verlies wel historisch. De stemming is normaal gesproken een hamerstuk, waarvan de uitslag allang vastligt. De laatste keer dat niemand in de eerste ronde een meerderheid haalde, was in 1923. Toen waren er negen stemrondes nodig.

McCarthy is al drie jaar fractieleider van de Republikeinen, die afgelopen november een meerderheid van 222 zetels veroverden in het Huis. Hoewel zijn partij dus genoeg zetels heeft voor de benodigde 218 stemmen, ligt de ultraconservatieve flank van de Republikeinen dwars. Sommige partijgenoten, met name Trump-aanhangers, vinden hem niet conservatief genoeg of te slap.

