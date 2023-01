Bij huidige gasprijzen kost het prijsplafond 'slechts' 4,7 miljard

In oktober verwachtte het kabinet nog dat het 23,5 miljard zou kosten om huishoudens te compenseren. In het ergste scenario, van een koude winter en dus stijgende gasprijzen, werd zelfs gesproken over ruim 40 miljard.

De gasprijs is afgelopen weken flink gekelderd . Op dit moment ligt de prijs op 77 euro per megawattuur; ruim vier keer zo laag als op het hoogtepunt in augustus. Oorzaken van die daling zijn onder meer het zachte weer en de goedgevulde gasvoorraden.

Als de gasprijzen op het huidige niveau blijven, vallen de kosten van het prijsplafond voor energie miljarden lager uit dan verwacht. Het kabinet is dan 4,7 miljard kwijt, heeft het Centraal Planbureau (CPB) berekend op verzoek van Nieuwsuur. Dat bedrag is fors lager dan de tientallen miljarden die de noodmaatregel zou kosten bij een zeer strenge winter.

Het nieuwe optimistischere bedrag van 4,7 miljard is volgens het CPB alleen van toepassing als de huidige gasprijs gehandhaafd blijft. Of dat daadwerkelijk gebeurt is lastig te voorspellen. Het hangt bijvoorbeeld af van het weer, maar ook van de vraag in hoeverre Rusland nog gas blijft leveren aan andere landen.

Totstandkoming prijsplafond

Het prijsplafond werd in september in allerijl in elkaar gezet door het kabinet. Na lange en intensieve vergadersessies ging nét voor Prinsjesdag de kogel door de kerk: koning Willem-Alexander kondigde in zijn troonrede aan dat huishoudens gecompenseerd zouden worden voor de explosief gestegen energiekosten. Wie minder dan 1200 kuub gas verbruikt in een jaar, betaalt 1,45 euro per kuub, inclusief belasting. Ver onder de marktprijs van zo'n 3 euro.

Critici wezen er al direct op dat het plan een enorm gat zou slaan in de begroting. De recente daling van de gasprijzen en de nieuwe berekening die het CPB vandaag heeft gemaakt zouden kunnen betekenen dat de kosten voor het kabinet lager kunnen uitvallen dan eerder werd gevreesd.