De politie doet ook onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van meerdere personen bij de overval in #Bergen. Heeft u voorafgaand, tijdens of na de overval iets gezien in de omgeving van de Prinsesselaan? Heeft u info of camerabeelden? Bel dan 0900-8844. Morgen meer info. https://t.co/N2eRKJLJDi