Oud-wielrenner Joop Zoetemelk is aangereden door een auto terwijl hij aan het fietsen was in Frankrijk. De 73-jarige oud-Tourwinnaar is met meerdere botbreuken per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis in Parijs. Volgens zijn familie is Zoetemelk wel bij bewustzijn.

Zoetemelk ging vanochtend een rondje fietsen en zou vanmiddag thuis in zijn huis nabij Parijs de laatste etappe van de Tour de France gaan kijken. In het ziekenhuis is gebleken dat hij beide armen en een been gebroken heeft.