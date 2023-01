Bultrug gezien voor Haagse kust

Voor de kust van Scheveningen is vanmiddag een bultrug gezien. Volgens opvangorganisatie SOS Dolfijn zwom het volwassen dier eerst zo'n 2 kilometer uit de kust ter hoogte van de Scheveningse haven. Een paar uur later werd de walvis zo'n 500 meter voor de kust bij Kijkduin gespot.

Volgens SOS Dolfijn zijn bultruggen baleinwalvissen van het avontuurlijke soort en voelen ze zich over het algemeen thuis in ondiepe gebieden zoals de Noordzee. "Als het dier verder gezond is en niet wordt lastiggevallen, kan de bultrug zich prima hier redden."

Vorige week werd er een bultrug voor de kust van België gezien. Volgens het expertisecentrum is het goed mogelijk dat het vandaag dezelfde walvis was.

SOS Dolfijn meldt dat mensen prima vanaf het strand kunnen kijken naar het dier. Wel hoopt de organisatie dat mensen de bultrug niet expres gaan benaderen met boten, schrijft Omroep West.