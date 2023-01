Cristiano Ronaldo gepresenteerd bij Al-Nassr: 'Mijn werk in Europa was klaar'

Het is officieel, Cristiano Ronaldo is speler van Al-Nassr. Dinsdag werd de Portugese wereldster gekeurd en vervolgens voor 25.000 uitzinnige fans gepresenteerd in Saudi-Arabië. Al-Nassr moest ruim 100.000 mensen teleurstellen. Zij wilden de presentatie ook bijwonen. "Het is een genot om hier te zijn, een eer", zei hij toen hij de microfoon in zijn hand gedrukt kreeg midden op het veld. "Ik voelde veel warmte voor mij en mijn gezin toen ik hier gisteren aankwam. Ik zal mijn best doen voor deze club. Ik ben hier om de mensen blij te maken." Ook deed de 37-jarige Portugees uit de doeken wat zijn doelen voor de komende tijd zijn. "Ik wil het voetbal naar een hoger plan tillen. Niet alleen voor de mannen, maar ook voor vrouwen. Daarnaast is de competitie zeer competitief, dat weet niet iedereen."

Trainer Garcia blij met komst 'buitengewone' Ronaldo Al-Nassr-trainer Rudi Garcia denkt dat zijn nieuwe speler het voetbal in Saudi-Arabië naar een hoger niveau gaat tillen. De Franse coach gaf na aankomst van de 37-jarige vedette in het Midden-Oosten aan blij te zijn met de aanwinst, die volgens Garcia van de "buitencategorie" is.

"Ik ben trots dat ik deze belangrijke beslissing heb genomen", zei Ronaldo tijdens de persconferentie eerder op de dag. "Mijn werk in Europa was klaar. Ik heb alles gewonnen en bij de grootste Europese clubs gespeeld. Dit is een nieuwe uitdaging." De vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal zei meerdere aanbiedingen te hebben afgeslagen de afgelopen tijd. "Niemand weet dit, maar ik had veel mogelijkheden in Europa, Brazilië, Australië, Amerika en Portugal, veel clubs wilden me hebben. Maar ik gaf mijn woord aan deze club. Ik wil een andere visie van dit land en van voetbal geven."

Cristiano Ronaldo - AFP