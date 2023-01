Doodgeschoten burgers gevonden in Burkina Faso, activisten beschuldigen militie

"Ze hebben eigenlijk alleen de fitte of invloedrijke mensen aangevallen en de gezonde leden van de gemeenschap", zegt mensenrechtenactivist Daouda Diallo van het CISC. Het bloedbad in Nouna was volgens hem een vergelding voor een aanval van jihadisten op de burgermilitie.

Afrika-correspondent Saskia Houttuin:

"Burkina Faso is eigenlijk in de afgelopen tien jaar het middelpunt geworden van terreurgeweld in de Sahel, in West-Afrika. Er zijn al duizenden mensen om het leven gekomen, bijna twee miljoen mensen zijn hun huis ontvlucht. Dat wekt enorm veel woede en frustratie bij de bevolking en ook bij het leger. We zien ook dat dit grote politieke gevolgen heeft gekregen: er zijn in een jaar tijd twee staatsgrepen gepleegd door militairen, waarvan de meest recente in september.

De groep die nu aan de macht is, is erg anti-Frans en volgt eigenlijk een beetje hetzelfde draaiboek als buurland Mali. Dat betekent eigenlijk dat zij wegdraaien van het Westen, vooral van Frankrijk, en toenadering zoeken tot nieuwe partners, vooral tot Rusland. Vorige maand was de premier van Burkina Faso nog op bezoek in Moskou om daar te praten over verdere samenwerking in de strijd tegen terreur. En het is nog niet officieel bevestigd, maar we horen steeds meer geluiden dat Russische huurlingen van de Wagnergroep inmiddels in Burkina Faso actief zijn.

Daarnaast hebben ze een programma opgezet waarbij ze grootschalig burgermilities willen gaan opleiden en bewapenen. Je kunt je alleen wel afvragen of dat gaat helpen om het terreurprobleem op te lossen, en of dat niet meer olie op het vuur gaat gooien."