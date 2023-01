Vondst dode man houdt gemoederen in Hoorn bezig

Een man die gisteren door de politie dood werd gevonden in Hoorn, lag volgens buurtbewoners met een mes in zijn lijf in zijn achtertuin. "Ik zag een man op een tuinstoel voorovergebogen liggen op een tafel. Hij had een zwart voorwerp in zijn rug zitten. Ik kon het niet heel goed zien, maar het leek op een mes", vertelt een bewoner bij NH Nieuws.

De politie meldt alleen dat de dode een 37-jarige man was die een dag eerder als vermist was opgegeven. Onduidelijk is hoelang hij al dood in zijn tuin lag.

Ook een andere vrouw zag hem liggen. "Mijn man riep gistermiddag dat ik naar boven moest komen om het te zien. Ik wilde het eigenlijk niet maar ik ben toen toch naar boven gelopen."

De politie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Getuigen en andere mensen met informatie wordt gevraagd zich te melden.

Bekijk hier de beelden van het onderzoek: