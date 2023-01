Strafrechtelijk onderzoek naar leuzen op Erasmusbrug tijdens jaarwisseling

Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek naar de leuzen die tijdens de jaarwisseling geprojecteerd waren op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het OM is van mening dat de uitingen strafbaar zijn.

De leuzen werden om klokslag 00.00 uur geprojecteerd op de zijkant van de brug en waren daardoor ook te zien tijdens de live-uitzending van het aftelmoment van RTL. Er waren onder meer teksten te lezen als "White lives matter" en "Vrolijk blank 2023".

Een andere gewraakte leus die te zien was, is een in extreemrechtse kringen gebruikte strijdkreet, de zogenoemde fourteen words. Die slogan werd bedacht door de veroordeelde Amerikaanse neonazistische terrorist David Lane, en wordt gebezigd door extremisten die menen dat het blanke ras op uitsterven staat door immigratie en "rassenvermenging".

Discriminatie

"Op basis van de context waarin de uitlatingen zijn gedaan en de samenhang daarvan meent het OM dat er sprake is van discriminatie", schrijft het OM in een toelichting. "De vrijheid van meningsuiting is een van de fundamentele rechten in de Nederlandse wet. Je mag dus zeggen wat je wilt, maar aan die vrijheid van meningsuiting zijn grenzen gesteld. Een van die grenzen is dat uitingen nooit mogen aanzetten tot discriminatie of een andere bevolkingsgroep mogen beledigen."

Wie er verantwoordelijk is voor de projecties tijdens de jaarwisseling, is nog onduidelijk. Leden van de Telegramgroep White Lives Matter uit Nederland en Duitsland claimen dat ze erachter zitten. Ze schrijven in een ogenschijnlijk uit het Engels of Duits vertaalde Nederlandse tekst dat het een gecoördineerde actie was, met als doel een "pro-Blanke boodschap" te verspreiden.

'Onbeschoft en polariserend'

De teksten op de brug leidden tot grote verontwaardiging. Antiracismebureau RADAR zei bezorgd te zijn dat Rotterdammers zich onveilig voelen door de leuzen en de Rotterdamse fracties van de PvdA en Bij1 veroordeelden de teksten en stelden raadsvragen over de kwestie. Locoburgemeester Buijt noemde de projecties "onbeschoft en polariserend".

De jongerenafdeling van Forum voor Democratie reageerde met het woord "mooi" op het nieuws over de leuzen en stelde dat Rotterdam het nieuwe jaar goed begint.