PSV haalt met Eran Zahavi een explosieve doelpuntenmachine in huis

Eran Zahavi in het shirt van Guangzhou R&F - Getty Images

Eran Zahavi is de opvolger van Sam Lammers bij PSV. De club maakte zondag de komst wereldkundig van de 33-jarige Israëliër, die een contract voor twee jaar heeft getekend. "Hij is een van de beste internationale spelers in China. En als je daar kunt scoren, dan kun je het ook in Nederland." Dat zei PSV-trainer Roger Schmidt vrijdag op de persconferentie over Zahavi, die transfervrij overkomt van het Chinese Gangzhou R&F. Dat de club uit Eindhoven miljoenen over heeft voor een Israëlische aanvaller uit de Chinese competitie lijkt misschien gek. Maar met Zahavi haalt PSV een waar doelpuntenfenomeen in huis. Daar is iedereen het over eens. Bij Maccabi Tel Aviv maakte hij 122 doelpunten in 157 duels. In China scoorde hij 103 keer in 117 duels. En met Israël was hij de laatste twee jaar goed voor 12 doelpunten in 14 duels. Dat zijn duizelingwekkende cijfers, hoe je het ook wendt of keert.

Schmidt zag hem als trainer van Beijing Gouan zelf wekelijks schitteren. In vier onderlinge duels scoorde Zahavi vijf keer tegen de ploeg van Schmidt. Jordi Cruijff en Peter Bosz kennen hem van hun gezamenlijke tijd bij Maccabi Tel Aviv. En voor zijn huidige vorm kon de scoutingafdeling van PSV te rade bij Giovanni van Bronckhorst, de coach van Guangzhou R&F. En Yann-Benjamin Kugel, assistent van Schmidt bij PSV, heeft ongetwijfeld wat ingefluisterd over zijn ervaringen met de aanvoerder van het Israëlische nationale team. Hattrick Kugel zat namelijk als assistent op de bank naast de Oostenrijkse bondscoach Andreas Herzog toen Zahavi Israël eigenhandig aan een historische 4-2 zege hielp op het geboorteland van Herzog. Hij maakte er drie - een met het hoofd, een met de schouder en een met een weergaloos afstandsschot - en gaf ook nog de assist voor de vierde. Reden voor bondscoach Herzog om te zeggen naderhand: "Ik weet zeker dat Zahavi in alle competities mee kan."

Voor Oostenrijk was het de tweede nederlaag op rij in de kwalificatie voor het later uitgestelde EK van 2020. Maar de ploeg herstelde zich - mede dankzij een 3-1 revanche op Israël in Wenen (doelpunt Zahavi) - en inmiddels weten we dat Marko Arnautovic en zijn mannen bij dat EK een van de tegenstanders zal zijn van Oranje. Israël eindigde teleurstellend als vierde in de groep. Met elf treffers - waaronder een tweede hattrick, nu tegen Letland - eindigde Zahavi als tweede in de topscorerslijst van de EK-kwalificatie: een minder dan Harry Kane, evenveel als Cristiano Ronaldo.

Waarom is Zahavi zo goed? Hij is geen fijnbesnaarde technicus, die in de kleine ruimte zijn tegenstanders doldraait. Liefst staat hij ook helemaal niet in het overvolle strafschopgebied, hij komt er. En daarin zit vooral de kwaliteit van de Israëlische rechtspoot: hij heeft oog voor de ruimte, beweegt graag tussen de linies en blijft opmerkelijk rustig voor de goal. Voetbal International sprak met Peter Bosz, die Zahavi in 2016 een bij Maccabi Tel Aviv onder zijn hoede had. 'Het is een winnaar, een leider en een doelpuntenmaker', aldus Bosz. "Hij is niet de beste voetballer waarmee ik gewerkt heb. Ook niet de snelste, de grootste of fysiek de sterkste. Maar hij is wél een geweldige doelpuntenmaker."

Kleeft er dan geen enkel smetje aan Zahavi? Jawel, Zahavi heeft zich namelijk nog nooit bewezen in een grote competitie. Tussen 2011 en 2013 stond hij onder contract bij Palermo. In de Serie A kwam de geboren goalgetter slechts tot twee treffers in 23 duels. Zahavi keerde terug naar Israël, waar Jordi Cruijff hem inlijfde bij Maccabi Tel Aviv. Rivaal Hapoel Tel Aviv, de club waar Zahavi werd opgeleid en waar hij een transfer verdiende naar Palermo, had een terugkoopoptie maar maakte daar geen gebruik van. Daar zou Hapoel spijt van krijgen. Met 29 goals speelde Zahavi een hoofdrol in de landstitel van Maccabi. En in de derby van Tel Aviv zorgde hij uit een strafschop voor de 1-1. Wat er daarna gebeurde zou de wereld overgaan.

De Hapoel-supporter, die Zahavi aanviel, kreeg er flink van langs. Zelf deelde de spits een paar rake trappen uit. Het kwam hem op een rode kaart te staan, waarna de vlam helemaal in de pan sloeg en de wedstrijd werd gestaakt. En dat is niet het enige. Ruim een week geleden werd Zahavi nog in de boeien geslagen, nadat er klachten waren gekomen over geluidsoverlast vanuit zijn Israëlische huis. De spits, die een dag eerder de gelijkmaker had gemaakt in het Nations League-duel met Schotland, vierde dat succes iets te uitbundig en ging vervolgens tekeer tegen de agenten.