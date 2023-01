Trainer Jansen verlengt bij AZ, vertrek Karlsson 'is geen vraagstuk'

Op de nieuwjaarsreceptie van AZ werd bekend dat het contract met trainer Pascal Jansen met twee jaar wordt verlengd. - NOS

Het huidige contract liep komende zomer af. De 49-jarige Jansen is sinds december 2020 de trainer van AZ, waar hij de opvolger was van Arne Slot. Daarvoor was hij al twee jaar actief als assistent-trainer in Alkmaar. "Vanmorgen zijn we gaan zitten en eigenlijk waren we er vrij snel uit", zei Jansen. "Ik voel me hier zeer gewaardeerd en ik heb een prachtige spelersgroep. Wat wil een trainer nog meer?" Huiberts is ook heel tevreden met de trainer: "De manier waarop Pascal past binnen de organisatie, waarop hij werkt met jonge spelers, het aanvallende voetbal: het past helemaal in onze visie en filosofie. En we durven kritisch te zijn naar elkaar. We hebben de afgelopen twee seizoenen gemerkt dat het heel goed werkt."

Doelstelling ongewijzigd De Alkmaarders staan momenteel keurig vierde in de eredivisie, op vier punten van koploper Feyenoord, en hebben in de Conference League de achtste finales bereikt. De prima prestaties leiden er vooralsnog niet toe dat de ambities groter worden, aldus Huiberts. "Onze doelstelling is om in de top-4 te eindigen. Dat kan 4, 3, 2 of 1 zijn", rekent de technisch directeur voor. "Als het achteraf de vierde plek is, kun je redelijk tevreden zijn. We kennen onze ambitie en willen heel graag nog een keer Champions League spelen." 'Karlsson geen vraagstuk' Op de transfermarkt is het vooralsnog rustig rond AZ, hoewel er naar verluidt wel de nodige belangstelling is voor sterspeler Jesper Karlsson. "Het zou raar zijn om in onze positie een van je betere spelers te laten vertrekken. Het is op dit moment geen vraagstuk", stelt Huiberts.

Jesper Karlsson loopt warm in de Euroborg in oktober - ANP