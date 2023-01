AZ en trainer Jansen akkoord over contractverlenging van twee jaar

Trainer Pascal Jansen blijft twee jaar langer verbonden aan AZ. De Alkmaarse club en de hoofdcoach hebben een mondeling akkoord over een contractverlenging tot medio 2025. Zijn huidige contract liep komende zomer af.

De 49-jarige Jansen is sinds december 2020 de trainer van AZ, waar hij de opvolger was van Arne Slot. Daarvoor was hij al twee jaar actief als assistent-trainer in Alkmaar.

"Vanmorgen zijn we gaan zitten en eigenlijk waren we er vrij snel uit", zei Jansen op de nieuwjaarsreceptie van AZ. "Ik voel me hier zeer gewaardeerd en ik heb een prachtige spelersgroep. Wat wil een trainer nog meer?"

Met AZ staat hij momenteel vierde in de eredivisie, op vier punten van koploper Feyenoord. In de Conference League hebben de Alkmaarders zich geplaatst voor de achtste finales. AZ hervat de eredivisie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.