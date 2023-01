Kardinaal Wim Eijk, Belgische koning naar uitvaart emeritus paus Benedictus XVI

Kardinaal Wim Eijk zal namens de Nederlandse Kerkprovincie de uitvaart van emeritus paus Benedictus XVI bijwonen. Die is donderdagochtend op het Sint-Pietersplein in Rome. Naast kerkelijke delegaties uit de hele wereld zullen er ook staatshoofden en koninklijke gasten aanwezig zijn.

Eijk is aartsbisschop van Utrecht en staat als enige Nederlandse kardinaal aan het hoofd van de Nederlandse kerkprovincie, die zeven bisdommen telt.

Normaal gesproken zou hij na het overlijden van een paus naar Vaticaanstad afreizen om met zijn collega-kardinalen een nieuwe paus te kiezen. Omdat Benedictus de eerste paus in ruim 600 jaar was die zelf aftrad, is er in 2013 al een nieuwe paus gekozen.

'Eenvoudige maar plechtige aangelegenheid'

Om diezelfde reden is het de eerste keer dat de mis voor een overleden paus wordt opgedragen door de nieuwe paus. Vanwege zijn kniekwaal zal paus Franciscus echter alleen de homilie houden. Kardinaal Giovanni Battista Re leidt de viering bij het altaar, maakte het Vaticaan vandaag bekend.

De mis zal op verzoek van Benedictus een "eenvoudige maar plechtige aangelegenheid" zijn. De overleden paus zal morgenavond in een dichte kist van cipressenhout worden gelegd. Tijdens de uitvaartdienst op donderdag op het Sint-Pietersplein zal Benedictus daarom niet te zien zijn.

Bij de uitvaartdienst zijn onder anderen de Belgische koning Philip en de Spaanse koningin Sofia aanwezig. Ook de presidenten van Hongarije en Polen zijn er officieus bij. Officieel zijn enkel regeringsdelegaties uit Italië en uit Duitsland, waar Benedictus geboren werd, uitgenodigd.

Benedictus krijgt geen volledig pauselijk begrafenisritueel, maar zijn lichaam wordt wel bijgezet in de crypte van het Vaticaan, waar ook de andere pausen liggen. In zijn kist zullen onder meer een samenvatting van zijn regeerperiode en Vaticaanse munten, geslagen tijdens zijn regeerperiode, worden gelegd.