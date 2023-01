Japan zwengelt subsidiemachine aan: rijkelijke beloning bij verhuizing uit Tokio

De Japanse overheid is van plan gezinnen rijkelijk te belonen in de hoop dat ze uit de regio Tokio vertrekken. Met die maatregel wil de regering de bevolkingskrimp aanpakken waar sommige regio's mee kampen.

De regeling bestaat al een paar jaar, maar is weinig succesvol gebleken. Gezinnen konden zo'n 300.000 yen (ruim 2000 euro) per kind krijgen voor hun verhuizing, maar dat bedrag gaat flink omhoog. Vanaf april kunnen ze per kind 1 miljoen yen (ruim 7000 euro) krijgen. Het geld komt deels van de federale overheid en deels van de gemeenten en regio's.

Japan wil daarmee het overvolle Tokio met zijn 35 miljoen inwoners ontlasten en regio's die kampen met vergrijzing en krimp een impuls geven. De hoop is dat met name gezinnen met minderjarige kinderen in die krimpregio's gaan wonen.

Voorwaarden voor subsidiepot

Om in aanmerking te komen voor die 'verhuissubsidie' moeten gezinnen aan één van de volgende drie criteria voldoen: ze moeten werken voor een klein of middelgroot bedrijf in de regio waar ze naartoe verhuizen, ze moeten op afstand kunnen blijven werken voor hun huidige werkgever of ze moeten een onderneming starten in hun nieuwe woonplaats.

Voorwaarde is dat mensen niet binnen vijf jaar terugverhuizen en dat zeker één van de gezinsleden aan het werk blijft. Als daar niet aan wordt voldaan, moeten ze het geld terugbetalen.

Nog geen stormloop

Hoewel 80 procent van de Japanse gemeenten meedoet aan het subsidieprogramma, liepen mensen er de afgelopen drie jaar niet echt voor warm. In 2019 vertrokken 71 gezinnen uit Tokio en in 2020 waren het er 290.

In 2021 werd het programma wel populairder, mede omdat mensen door corona het thuiswerken ontdekt hadden. 1184 gezinnen vertrokken toen uit het drukke gebied. De overheid hoopt dat die stijging doorzet en dat er tot 2027 zo'n 10.000 gezinnen naar landelijke gebieden zijn verhuisd.

Cijfers van het Japanse statistiekbureau tonen aan dat er de komende decennia een enorme bevolkingskrimp aankomt. Momenteel wonen er 125 miljoen mensen in het land. De verwachting is dat dat er in 2065 nog maar zo'n 88 miljoen zijn, een daling van maar liefst 30 procent.