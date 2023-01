684.500 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in 2022

In de laatste week van 2022 is ongeveer 13.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Daarmee is de totale vangst van de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over het hele jaar bijna 684.500 kilo, staat in de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM).

Dat is veel meer dan vorige jaren; in 2021 werd 205.904 kilo in beslag genomen en in 2020 122.815 kilo. Het Openbaar Ministerie zei eerder al dat er een recordhoeveelheid aan illegaal vuurwerk is ingenomen.

Dit jaar droegen vooral twee grote vangsten in Duitsland bij aan de cijfers. In december werd over de grens bij Enschede zo'n 250.000 kilo gevonden, bestemd voor de Nederlandse markt. En in november namen opsporingsdiensten zo'n 328.000 kilo zwaar vuurwerk in beslag dat in Nederland verkocht had moeten worden.

Politievakbond ACP pleitte er eerder voor om het bezit van illegaal vuurwerk zwaarder te straffen. Wat de bond betreft zou zwaar illegaal vuurwerk onder de wet wapens en munitie moeten vallen. "We hebben het hier namelijk over explosieven."