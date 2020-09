Kanovaarster Teunissen kan niet stunten in EK-finale en wordt achtste

Kanovaarster Lena Teunissen heeft bij de EK slalom in Tsjechië niet voor een verrassing kunnen zorgen. De 23-jarige Teunisssen eindigde in de finale van de K1 als achtste van de tien deelneemsters.

De 23-jarige Teunissen was in de halve finales foutloos gebleven, maar in de finale toucheerde ze een poortje en dat kostte haar twee seconden straftijd. Ze liep uiteindelijk op bijna tien seconden een EK-medaille mis.

Katerina Kudelova veroverde voor eigen publiek in Praag het goud. De Tsjechische was foutloos in de finale en was daarmee bijna twee seconden sneller dan Camille Prigent. De Française raakte het eerste poortje in haar finalerace.