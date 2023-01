La Liga komt toch in actie tegen racisme na kritiek Vinícius en doet aangifte

La Liga, de organisator van de Spaanse voetbalcompetitie, onderneemt toch actie naar aanleiding van het racistische gedrag door Real Valladolid-fans richting Vinícius Júnior.

Na kritiek van de aanvaller van Real Madrid dat La Liga niks deed, doet de organisatie nu aangifte tegen de betrokken supporters. Daarnaast kondigt La Liga aan de acties tegen racisme op te schroeven.

Vinícius, die vaker te maken kreeg met racisme op de Spaanse tribunes, kreeg vrijdag tijdens het uitduel van Real Madrid met Valladolid meermaals verwensingen naar zijn hoofd geslingerd. In video's gemaakt vanuit het Valladolid-vak zijn oerwoudgeluiden waarneembaar.

'La Liga blijft niets doen'

De buitenspeler richtte zijn pijlen een dag na de wedstrijd op Twitter op La Liga. "Racisten blijven de stadions bezoeken en de grootste club ter wereld van dichtbij bekijken", schreef de Braziliaan. "En La Liga blijft niets doen... Maar ik zal met opgeheven hoofd doorgaan en mijn overwinningen en die van Madrid vieren."

Een paar dagen later heeft La Liga dus toch aangifte gedaan tegen de fans die zich schuldig maakten aan het racistische gedrag. Ook zal het aantal officials van de organisatie bij wedstrijden met risico op racisme worden verhoogd en komen er meer waarschuwingen over dit wangedrag in de stadions.