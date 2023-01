Boeren schrijven brandbrief over komst kazerne Zeewolde

Acht boerenfamilies in Zeewolde hebben een brandbrief gestuurd over de komst van een militaire kazerne in het Horsterwold bij Zeewolde. De agrariërs noemen de komst van de kazerne "ronduit absurd", schrijft Omroep Flevoland.

De kazerne moet plaats bieden aan zo'n 7000 militairen en 1300 opleidingsplaatsen, al zijn die aantallen niet definitief volgens Defensie. De Landmacht zegt een gebied van 500 hectare nodig te hebben voor de gebouwen en het oefenterrein.

Voor de agrarische bedrijven in het gebied zou een alternatieve plek moet worden gevonden. De boerenfamilies vrezen voor het verdwijnen van een "uniek agrarisch gebied dat bijdraagt aan de identiteit van het buitengebied van Zeewolde".

'Amerikaanse taferelen in de polder'

"De negatieve impact van een megagrote hypermoderne kazerne is nog veel groter dan die van een hyperscale datacenter", aldus de briefschrijvers.

"Dit gebied moet wijken voor 'Amerikaanse taferelen in de polder': een gigantisch grote en hypermoderne kazerne die grotendeels bestaat uit grijs asfalt en beton! Massaal, hypermodern, gekrioel." Volgens de schrijvers gaat het om de "vruchtbaarste grond van Flevoland" en is het plan voor een kazerne op deze locatie een "onvergeeflijke fout".

De komst van de kazerne is nog niet definitief, maar in december liet staatssecretaris Christophe van der Maat al wel weten dat het gebied bij Zeewolde de ideale locatie is. Het kabinet neemt waarschijnlijk binnen een half jaar een besluit over de locatie.