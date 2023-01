Vanavond op tv: Wat betekent lagere gasprijs? • Groene pistes: einde van de wintersport? • Spionnen in Scandinavië

De gasprijs is gedaald tot ongeveer het niveau van begin 2022. Energiebedrijven hoeven geen gas meer in te kopen tegen heel hoge tarieven. Wanneer zullen consumenten lagere tarieven terugzien op hun rekening? En is het prijsplafond nog nodig nu de gasprijs daalt?

Populaire skigebieden hebben te maken met te weinig sneeuw. Vooral in lagere gebieden zijn op veel plekken de groene weides nog volop zichtbaar. In Frankrijk is de helft van alle skipistes gesloten. Gebrek aan sneeuw betekent dat veel ondernemers in skigebieden in de problemen komen. Gebruik van kunstsneeuw leidt tot veel discussie. Komt er een einde aan de populaire skivakantie?

Spionnen in Scandinavië: de 'illegalen'

De afgelopen jaren, en met name na de Russische inval in Oekraïne, hebben westerse landen honderden Russische ambassademedewerkers uitgezet op verdenking van spionage. Opdrachtgevers zijn bereid om vele jaren te investeren in het creëren van een dekmantel. Hoe gaan de spionnen te werk?

Vandaag en morgen leggen we de 'illegalen', een moeilijk te traceren categorie spionnen onder de loep. We beginnen in het uiterste noorden van Noorwegen, waar tot een paar maanden geleden een - naar men dacht - Braziliaanse gastonderzoeker werkte met een grote interesse in het poolgebied. Maar hij was niet wie hij zei dat hij was. Tot verbijstering van zijn collega's.