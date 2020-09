Zakenreizigers weer welkom, maar beperkt en alleen voor grotere deals

Na meer dan een half jaar gaat de grens voor zakelijke reizigers van buiten de Europese Unie vanaf morgen voorzichtig weer open. Het is een eerste stap die het zakelijke reisverkeer vanuit verre landen weer een beetje op gang moet brengen. Lang niet iedereen komt ervoor in aanmerking.

Zo geldt de uitzondering alleen voor reizigers die per se fysiek aanwezig moeten zijn om een zakelijke deal te sluiten. Dat kan gaan om handel of een investering. Daarbij is er een maximum van 500 reizigers per maand, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook moet vooraf worden aangetoond dat de reis in potentie minimaal vijf banen of een half miljoen euro oplevert. Als dat er niet in zit, kan het bezoek toch nog doorgaan als het essentieel is voor het behoud of groei van banen en/of de omzet van een onderneming. Die onderneming moet dan wel minimaal twee miljoen euro omzetten of tien fulltime banen tellen.

Als ook dat niet aan te tonen is, bestaat er nog een derde optie. Dat is een investering die bijdraagt aan innovatie, verduurzaming of digitalisering van de Nederlandse economie.

De Nederlandse ambassade in het land van herkomst toetst of aan de voorwaarden wordt voldaan. Zo ja, dan krijgt de reiziger een zogeheten Note Verbale waarin toestemming voor de reis wordt gegeven.