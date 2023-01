Hoe is Van Gerwen dit WK te verslaan? 'Ik trap 'm het podium af!', grapt Smith

De enige die daar nog iets aan kan doen, is naam- en generatiegenoot Michael Smith, die voor de derde keer in de WK-finale staat in het dampende 'Ally Pally'.

Het moet het WK van Van Gerwen worden, zoveel is duidelijk. Terug op de troon, na mindere jaren. Het kondigde zich dit seizoen al aan, met de vele toernooiwinsten. In Londen zet hij zijn vorm door. Niemand lijkt te volgen.

Om de finale te bereiken heeft Van Gerwen (1375) precies 460 pijlen minder gegooid dan Smith (1835). Ook de onderlinge balans is in het voordeel van Van Gerwen: 37-13, al won Smith de laatste drie duels.

De finale is de reprise van 2019, toen Van Gerwen Smith met 7-3 versloeg en zijn derde (en voorlopig laatste) wereldtitel pakte. "Ik denk dat we sindsdien niet veel zijn veranderd", stelt de Nederlander.

Voor Smith is de finale de bekroning van een sterke periode. Hij was altijd de jongen die zo goed gooide, maar in finales altijd verloor. De eeuwige nummer twee zijn. Dat wil je niet.

"Tien jaar geleden was Phil Taylor de te kloppen man. Hem verslaan, dat is wat ik wilde. Nu is er geen betere dan Van Gerwen. Dus daar geldt hetzelfde voor: je wil hem verslaan."

Duidelijk is wel dat Smith meer bezig is met zijn tegenstander dan andersom. Het boeit Van Gerwen niet tegen wie hij speelt in de eindstrijd. Want, zo luidt zijn visie, hij wint toch wel.

Stoïcijns, scherp, in topvorm

Op cruise control naar zijn vierde wereldtitel, de daarbij behorende 500.000 Engelse ponden (ongeveer 570.000 euro) én de nummer 1-positie op de wereldranglijst. Stoïcijns, scherp, in topvorm. Gesteund door alle statistieken.

"Maar wat je in de partijen hiervoor hebt gedaan, telt niet", waarschuwt Smith. "Het gaat om deze finale. Groter dan dit kan niet. We weten allemaal dat hij waarschijnlijk de beste speler is, maar in het darts wint diegene niet altijd. Hopelijk neem ik het eindelijk over."

Het laatste woord is aan de drievoudig wereldkampioen. "Voor de sport is dit een geweldige finale, denk ik. Twee snelle spelers, we kennen elkaar goed, hebben al mooie duels uitgevochten. Maar ik sta straks met de beker."