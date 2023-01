Celstraf voor Duitse arts die illegaal mondkapjesverklaringen uitgaf

Een Duitse arts moet twee jaar en negen maanden de cel in voor het illegaal uitschrijven van ontheffingsverklaringen voor mondkapjes. Meer dan 4000 Duitsers die daar geen recht op hadden kregen een verklaring waardoor zij geen mondkapje hoefden te dragen op plekken waar dat wel verplicht was.

De meeste mensen die zo'n verklaring kregen van de arts zijn nooit door haar onderzocht of überhaupt gezien, zo berichten Duitse media.

Ter verdediging zei de arts dat het dragen van mondkapjes schadelijk is voor de gezondheid. Tijdens de coronacrisis sprak ze zich herhaaldelijk publiekelijk uit tegen de coronamaatregelen in het algemeen en tegen de mondkapjesplicht in het bijzonder.

De arts was werkzaam in Weinheim in Baden-Württemberg en verdiende duizenden euro's aan het uitgeven van de verklaringen. Dat geld, een totaalbedrag van 28.000 euro, is teruggevorderd. Daarnaast mag ze drie jaar haar beroep niet uitoefenen na het uitzitten van haar straf.

De advocaat van de 59-jarige arts zegt in beroep te gaan.

Protestanten

Een medewerker van de praktijk stond terecht voor medeplichtigheid. Omdat niet is bewezen dat zij uit eigen beweging meehielp aan het illegaal verstrekken van de verklaringen, heeft ze alleen een geldboete gekregen.

Op het moment van de uitspraak protesteerden tientallen mensen buiten de rechtbank. Zij droegen borden met slogans als: "De menselijke waardigheid is geschonden."