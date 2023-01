China veroordeelt reisbeperkingen en dreigt met tegenmaatregelen

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt de reisbeperkingen die een aantal landen aan Chinese reizigers oplegt. Volgens een woordvoerder zijn de maatregelen "onredelijk" en missen ze wetenschappelijke onderbouwing.

Het ministerie dreigt met "passende" tegenmaatregelen. Welke dat zijn wordt niet duidelijk.

China kampt met een hoog aantal coronabesmettingen sinds het land een aantal weken geleden de extreem strenge maatregelen plotseling losliet. Onder meer de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Italië en Frankrijk hebben restricties ingevoerd voor reizigers uit China, zoals een testverplichting. Marokko maakte gisteren bekend reizigers uit China geheel te weren.

De landen hopen met de maatregelen vooral eventuele nieuwe coronavarianten buiten de deur te houden. Voor zover bekend gaan er in China alleen al bekende varianten rond. Nederland voert geen inreisbeperkingen in, maar biedt reizigers uit China op Schiphol een gratis zelftest aan.

'Screening voegt niet veel toe'

Veel Nederlandse deskundigen zijn kritisch over de reisbeperkingen. Zo zei viroloog Marion Koopmans dat de coronagolf in China op dit moment heel waarschijnlijk niet zorgelijk is voor Nederland. Ze wijst erop dat de coronavirussen in Europa al lang en uitgebreid circuleren en dat er veel immuniteit is opgebouwd. "Dus screening van Chinese reizigers zou niet veel toevoegen."

Peking geeft nauwelijks informatie over de recente uitbraak van het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie riep China vorige week opnieuw op om actuele medische gegevens over de corona-uitbraak te delen, zoals data over vaccinaties, virusvarianten, ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

Lidstaten van de Europese Unie praten morgen opnieuw over eventuele gezamenlijke maatregelen. Frankrijk pleit voor maatregelen in de hele EU, omdat anders een testverplichting in het ene land via een ander land omzeild kan worden.