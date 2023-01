Verdachten van seksueel geweld niet meer welkom bij Franse Oscars

De organisatie van de belangrijkste Franse filmprijzen, de Césars, gaat mensen die verdacht worden van seksueel geweld of ander seksueel grensoverschrijdend gedrag van de uitreikingsceremonie weren, eind volgende maand.

De Académie des César voelde zich genoodzaakt stappen te ondernemen na twee incidenten. In 2020 kreeg Roman Polanski een César voor Beste Regisseur, terwijl hij de Verenigde Staten is ontvlucht om te ontkomen aan een veroordeling voor het verkrachten van een meisje van 13. Tijdens de uitreiking liepen sommige mensen uit protest de zaal uit en enige tijd later stapte het volledige bestuur van de Césars op.

'Uit respect voor slachtoffers'

Recent was er de commotie rond acteur Sofiane Bennacer, die genomineerd was voor zijn rol in de film Les Amandiers (internationaal bekend als Forever Young). Na de bekendmaking van de nominatie bleek dat de politie onderzoek doet naar een beschuldiging van verkrachting door Bennacer.

In november werd de nominatie daarom al teruggedraaid en zei de organisatie na te denken over aanvullende maatregelen. De Académie neemt die nu, naar eigen zeggen uit respect voor mogelijke slachtoffers van seksueel geweld.

Bennacer ontkent de zaken waar hij van beschuldigd wordt. De regisseur van de film, Valeria Bruni-Tedeschi, zegt dat Bennacer "gelyncht" wordt door de media. Haar zus, Carla Bruni (de vrouw van oud-president Nicolas Sarkozy), vindt dat het principe dat iemand onschuldig is zolang hij niet veroordeeld is, ondermijnd wordt.