Hartstilstand NFL-speler Hamlin niet door 'smerig' spel, maar geeft wel 'te denken'

Van topbasketballer LeBron James tot de gouverneur van New York, Kathy Hochul. Veel (bekende) Amerikanen hebben hun steun betuigd aan Damar Hamlin (24). De Americanfootballspeler die dinsdagnacht een hartstilstand kreeg na een tackle tijdens de wedstrijd van zijn club Buffalo Bills. Het incident heeft grote impact op sportliefhebbers in de Verenigde Staten. Dat bevestigt John Mahnen, een geboren Amerikaan die voorzitter was van Americanfootballclub Amsterdam Crusaders. "Het overstijgt de sport. Het gaat om een jonge bekende Amerikaan die vecht voor zijn leven. Dit beheerst het nieuws."

Praying for you kid!!!🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 https://t.co/cC3ZsnpsjR — LeBron James (@KingJames) January 3, 2023

Praying for Damar Hamlin. Our hearts are with his family, loved ones, and the entire @BuffaloBills community. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) January 3, 2023

Toch denkt Mahnen dat het nieuws de komende tijd ook zal gaan over de sport zelf en het handelen van de NFL, de organisator van de hoogste Americanfootballcompetitie. Het is namelijk niet de eerste keer dat een speler fysiek letsel oploopt tijdens een wedstrijd. Vorige week liep Tua Tagovailoa, quarterback van Miami Dolphins, een hersenschudding op na een tackle. Hij speelde de wedstrijd, zichtbaar verward uit. Hij speelde de daaropvolgende wedstrijd niet. Dat Tagovailoa de wedstrijd mocht uitspelen leverde veel kritiek op de NFL op. Kritische blik Ook na het ineenzakken van Hamlin richtten de kritische blikken zich op de beleidsbepalers. Het duurde meer dan een uur voordat de wedstrijd definitief gestaakt werd. Mahnen ziet het anders: "Ik heb normaal gesproken echt wel mijn bedenkingen bij de NFL, maar ik vind dat er nu niet verkeerd gehandeld is. De belangen zijn enorm groot en dit is niet eerder gebeurd in de sport. Ik begrijp dat er eerst overlegd wordt en dat er geen overhaaste beslissingen werden gemaakt. Al had het wel wat sneller gekund. Staken lijkt mij de enige juiste beslissing."

Ploeggenoten Tre'Davious White en Mitch Morse na de hartstilstand van Damar Hamlin - Getty

Dat de wedstrijd op aandringen van de spelers uiteindelijk toch werd gestaakt ziet Mahnen als winst. "Tien jaar geleden hadden de spelers niets te zeggen en besliste de NFL het zelf wel." Het past volgens hem in de veranderingen die langzaam maar zeker en "deels noodgedwongen" worden doorgevoerd in de NFL. "American Football is geen fysieke sport, maar een gewelddadige sport. Om ervoor te zorgen dat de sport over tien jaar nog mag bestaan, is verandering letterlijk van levensbelang." Mahnen kan zich niet herinneren dat zoiets eerder is gebeurd in het American Football. "Er raken jaarlijks meerdere spelers geblesseerd, maar een hartstilstand door een tackle is, voor zover ik weet, niet voorgekomen."

Damar Hamlin vlak voor zijn hartstilstand - ANP

Hoewel Mahnen benadrukt dat Hamlin niet geblesseerd is geraakt door een harde of smerige tackle, zegt hij dat het goed is dat er streng wordt opgetreden tegen het zogenoemde 'targeting'. Het maken van tackle met de helm tegen het hoofd van de tegenstander. Volgens hem is de NFL al strenger als het gaat om dit soort tackles, maar komen ze nog vaak voor. "Sommige spelers hebben de memo niet gehad. En juist in deze tijd is het belangrijk dat iedere speler zijn verantwoordelijkheid neemt. De helmen bieden steeds beter bescherming, maar dit zorgt er ook voor dat de helmen juist als wapens worden ingezet." Populariteit De letsels die worden opgelopen in het American Football hebben ervoor gezorgd dat de sport een tijdje minder populair is geworden onder de jeugd en hun ouders. Desondanks hoeft de NFL zich volgens Mahnen voorlopig geen zorgen te maken. "Mede door flag football, een afgeleide van de sport waarbij niet getackled of geblockt wordt, is American Football in mijn staat Ohio aan een revival bezig." Ook zegt de Amerikaanse Nederlander dat de sport nog steeds heel erg populair is bij de Amerikanen. Daarom moet gedragsverandering ook van de media en het publiek komen. "Als spelers het veld moeten verlaten vanwege targeting dan worden ze bejubeld door de fans. Dat is niet goed, vind ik."

Fans hebben buiten het ziekenhuis kaarsjes anagestoken voor Damar Hamlin - Getty