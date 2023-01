Radicaalrechtse Israëlische minister brengt 'provocerend' bezoek aan Tempelberg

De nieuwe radicaalrechtse Israëlische minister Itamar Ben-Gvir van Nationale Veiligheid heeft een onverwachts bezoek gebracht aan de Tempelberg in Oost-Jeruzalem. Hij liep ook langs de Al-Aqsa moskee, wat erg gevoelig ligt bij Palestijnen. De Palestijnse Autoriteit veroordeelt het bezoek van "de extremistische minister" en ziet het als "ongekende provocatie en een gevaarlijke escalatie van het conflict". "De Tempelberg is open voor iedereen", schreef Ben-Gvir bij een foto op Twitter waarop te zien is dat hij langs de moskee loopt. "Als Hamas denkt dat het me kan afschrikken door mij te bedreigen, moeten ze begrijpen dat tijden zijn veranderd. Er is een regering in Jeruzalem", schreef hij verder. Gisteren zei de minister, die leider is van de uiterst rechtse partij Joodse Kracht, nog dat hij zijn bezoek aan de Tempelberg zou uitstellen vanwege dreigementen van Hamas, de militante groepering die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook. De oppositie waarschuwde Ben-Gvir dat zijn bezoek provocerend zou zijn en tot geweld zou kunnen leiden.

ממשלת ישראל שאני חבר בה לא תיכנע לארגון מרצחים שפל. הר הבית פתוח לכולם ואם החמאס חושב שאם הוא יאיים עליי זה ירתיע אותי, שיבינו שהשתנו הזמנים. יש ממשלה בירושלים! pic.twitter.com/vgDYBYacJG — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 3, 2023

De Tempelberg is de op twee na heiligste plek van de islam. Hij staat onder beheer van een islamitische stichting, terwijl Israël verantwoordelijk is voor de veiligheid. Niet-moslims mogen er op bepaalde tijden komen, op voorwaarde dat ze daar niet bidden. Ben-Gvir wil al langer dat joden meer toegang krijgen tot de Tempelberg. Door Palestijnen wordt dit gezien als een voorbode dat Israël de volledige controle over de locatie wil krijgen. Zo willen uiterst rechtse Israëliërs dat er op de plek van de moskee een joodse tempel wordt gebouwd. De heuvel was ooit de plek van de twee joodse tempels, die beide verwoest werden, de laatste in 70 na Christus door de Romeinen. De joodse tempel was het centrum van het joodse geloof. Rond de Al-Aqsa moskee loopt het vaker uit op geweld tussen Israëlische ordetroepen en Palestijnen. Een bezoek van de Israëlische premier Ariel Sharon in 2000 was de aanleiding voor de Tweede Intifada, een grootschalige Palestijnse opstand die vijf jaar duurde.

Oost-Jeruzalem In Oost-Jeruzalem liggen belangrijke joodse, islamitische en christelijke heiligdommen. Israël veroverde dit deel van de stad in de Zesdaagse Oorlog van 1967, net als de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1980 en ziet het stadsdeel als onderdeel van zijn hoofdstad, al wordt die claim door de meeste landen niet erkend. Oost-Jeruzalem ligt volgens die landen in bezet Palestijns gebied. Veel Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als hoofdstad van hun toekomstige onafhankelijke staat, maar het perspectief daarop wordt steeds kleiner. Serieuze vredesonderhandelingen tussen Israëlische en Palestijnse leiders zijn er al meer dan tien jaar niet meer geweest.