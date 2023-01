Politie: aantal verkeersslachtoffers afgelopen jaar toegenomen

Het aantal verkeersdoden in Nederland is het afgelopen jaar flink gestegen. Dat meldt De Telegraaf op basis van voorlopige cijfers van Smart Traffic Accident Reporting (STAR). Daaruit blijkt dat er 578 verkeersongelukken zijn gebeurd met ten minste één dode. In 2021 waren dat er 491.

Het aantal verkeersslachtoffers leek de afgelopen jaren te dalen. Volgens Paul Broer, portefeuillehouder Verkeer van de Nationale Politie, kantelden de cijfers al langer.

"Dat zagen we eind vorig jaar al een beetje aankomen. In 2020 zagen we een forse daling, maar dat kwam ook door de coronamaatregelen waardoor er minder verkeer op straat was", zegt Broer in het NOS Radio 1 Journaal. "De stijging van eind 2021 heeft zich in 2022 doorgezet."

Inrichting van wegen

Voor de coronatijd was de materiële schade nog hoger, zegt Broer, maar het aantal doden en gewonden is in 2022 wel gestegen. "Wat dat betreft gaat het zeker niet goed."

Ook het gedrag in het verkeer speelt een rol bij verkeersongelukken. "We hebben het idee dat er mensen zijn die zich agressiever gedragen, de lontjes zijn wat korter", zegt Broer. "Mensen trekken zich wat minder aan van de regels."

Broer zegt dat handhaving van de regels alleen niet voldoende is. Er moet ook worden gekeken naar inrichting van wegen. "Ook voorlichting vanuit de overheid en maatschappelijke organisaties is belangrijk."

E-bikes

Broer denkt uit de voorlopige cijfers te kunnen opmaken dat een stijgend aantal fietsers, onder wie gebruikers van e-bikes, betrokken zijn geraakt bij ongelukken. "Dat is ook niet zo gek omdat veel meer mensen zijn gaan fietsen en er meer e-bikes op straat zijn gekomen."

Daarom moet er goed worden gekeken of de fietspaden geschikt zijn voor e-bikes. Door de snelheid van de elektrische fietsen moet er ook goed gekeken worden of mensen daar mee kunnen omgaan, zegt Broer.

"Die fietsen kunnen relatief makkelijk worden opgevoerd. Als je met je fiets sneller gaat dan 25 kilometer per uur, dan wordt de kans op een ongeluk ook groter."

Campagnes

Overheidscampagnes en andere voorlichting zijn ook een goede manier om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. "Campagnes gericht op bepaalde doelgroepen bijvoorbeeld, zoals de TeamAlert-campagne die zich richt op jongeren."