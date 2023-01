Aantal dodelijke verkeersongelukken nam vorig jaar flink toe

Het aantal verkeersongelukken met dodelijke afloop is het afgelopen jaar flink gestegen. Volgens voorlopige cijfers van Smart Traffic Accident Reporting (STAR) waren er vorig jaar 578 verkeersongelukken met ten minste één dode. In 2021 waren dat er 491.

Het gaat om ongelukken die door de politie worden geregistreerd. Het aantal doden is hoger, omdat in de cijfers van STAR ongelukken waarbij meer doden vallen als één tellen. Bovendien worden niet alle dodelijke ongelukken door STAR geregistreerd. Als een fietser valt en later in het ziekenhuis overlijdt, zonder dat de politie erbij betrokken wordt, komt het niet in de cijfers.

Pas op 19 maart maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend hoeveel verkeersdoden er vorig jaar zijn gevallen.

Toch geven de cijfers van STAR wel een trend weer. Het aantal ongelukken daalde jarenlang, maar daar was al verandering in aan het komen, zegt Paul Broer, portefeuillehouder Verkeer van de Nationale Politie,

"Dat zagen we eind vorig jaar al een beetje aankomen. In 2020 was er een forse daling, maar dat kwam ook door de coronamaatregelen waardoor er minder verkeer op straat was", zegt Broer in het NOS Radio 1 Journaal. "De stijging van eind 2021 heeft zich in 2022 doorgezet."