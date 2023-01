Jumbo steekt na 'bewogen jaar' de vlag niet uit voor recordomzet

Supermarktketen Jumbo heeft een bewogen jaar achter de rug, maar daar viel in de winkels weinig van te merken. Het bedrijf zette voor het eerst in het bestaan meer dan 10 miljard euro om, mede geholpen door de hoge inflatie. De omzet is zo'n 3,7 procent meer dan een jaar eerder.

De keten kwam meerdere keren negatief in het nieuws. In 2022 overleed op 84-jarige leeftijd oprichter Karel van Eerd, algemeen directeur Frits van Eerd werd verdachte in een witwasonderzoek en trad tijdelijk terug en een dure reclamecampagne rond het WK werd geschrapt na kritiek vanwege de hossende bouwvakkers.

Klanten lijken zich daar vooralsnog weinig van aan te trekken. Jumbo behoudt naar eigen zeggen een marktaandeel van ongeveer 22 procent in Nederland. Wel kozen klanten vaker voor goedkopere huismerken in plaats van merkartikelen.

'Groot verlies'

In het bericht waarin Jumbo de recordomzet bekendmaakt spreekt het bedrijf van een uitzonderlijk en bewogen jaar. Het overlijden van Karel van Eerd noemt het bedrijf een groot verlies.

Het onderzoek naar Frits van Eerd heeft volgens Jumbo veel impact. De supermarktketen heeft naar aanleiding van de verdenking intern de eigen sponsoractiviteiten in de motorsport laten onderzoeken. Volgens het bedrijf zijn geen strafbare feiten of onregelmatigheden geconstateerd.

Inflatiepijn

Over de sterke inflatie zegt het bedrijf dat in onderhandelingen met leveranciers wordt geprobeerd de prijsverhogingen af te remmen. Hoeveel pijn Jumbo zelf neemt van de inflatie wordt uit de cijfers niet duidelijk. Jumbo zegt dat het minder winst neemt op essentiële artikelen.

Ton van Veen is tijdelijk algemeen directeur na het terugtreden van Frits van Eerd. Hij zegt dat het lastig is te voorspellen of en wanneer de prijzen stabiliseren. Volgens hem is het onvermijdelijk dat de kosten voor het bedrijf dit jaar verder oplopen.