Basketballer Mitchell maakt 71 punten; hoogste score in NBA sinds 2006

Donovan Mitchell van de Cleveland Cavaliers heeft in de NBA-wedstrijd tegen de Chicago Bulls één van de hoogste scores uit de geschiedenis van de Amerikaanse basketbakcompetitie behaald. Met 71 punten had hij de hoogste score sinds 2006, toen Kobe Bryant verantwoordelijk was voor 81 punten. De 26-jarige Amerikaan kreeg wel meer tijd dan gebruikelijk voor zijn persoonlijke monsterscore. Na de reguliere speeltijd was het 130-130, waarna de Cleveland Cavaliers met 145-134 de winst naar zich toe trokken. In de extra tijd maakte Mitchell nog 13 extra punten. "Ik ben sprakeloos", zei Mitchell na de wedstrijd. "Vooral omdat ik dit deed toen we terugkwamen en wonnen. Het gaat vooral om hoe we wonnen. Het is te gek." Donovan Mitchell werd in de kleedkamer door zijn ploeggenoten gehuldigd na zijn 71 punten:

De recordscore in een NBA-wedstrijd stamt al uit 1962. Toen maakte Wilt Chamberlain maar liefst 100 punten voor Philadelphia tegen New York. Chamberlain was in de jaren 60 sowieso lekker op dreef in de NBA. In de top 10 van hoogste scoren in één wedstrijd komt zijn naam maar liefst vijf keer voor.

Afbeelding ter illustratie - NOS

"Het maakt je nederig om in de recordboeken te komen met gasten als Wilt", zei Mitchell. "Ik voel me gezegend dat ik in het gezelschap van deze grootheden kan verkeren." Volgens Cleveland-coach J.B. Bickerstaff maakte Mitchell bij elke aanval het verschil. "We zijn vanavond getrakteerd op een van de grootste prestaties in de geschiedenis van deze sport."

Vreugde bij basketballer Donovan Mitchell en zijn ploeggenoten - Getty